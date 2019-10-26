Мария Бутина вернулась в Россию

Россиянка Мария Бутина вернулась в родную страну. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что ее самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Там Бутину встречает отец и толпа журналистов.

25 октября ее освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Предполагалось, что Бутина вернется в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания.

Бутину задержали в 2018 году, а в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев.

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