Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Об этом сообщает CNN.

Предполагается, что Бутина вернется в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания. В данный момент известно, что американская иммиграционно-таможенная служба взяла российскую активистку под стражу в городе Таллахасси, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с ней.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. Тогда сообщалось, что на свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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