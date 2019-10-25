Встреча Путина и Бутиной не состоится

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, которая должна вернуться на родину 26 октября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. О скорой депортации россиянки стало известно 24 октября.

Весной текущего года Бутину приговорили к полутора годам заключения. 30-летней гражданке РФ инкриминировали участие в заговоре «с целью незаконной работы на правительство России», а также мошенничество. Частично она признала свою вину.

Между тем в Кремле указывали на необоснованный характер обвинений в отношении Марии Бутиной.

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