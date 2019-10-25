Объявлена дата возвращения Бутиной в Москву

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву утром субботы, 26 октября. Об этом сказано в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Facebook.

«На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний», — отмечается в сообщении.

По данным российского посольства в США, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву.

Ранее 24 октября в США подтвердили, что власти начали процесс оформления депортации россиянки. Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США передало иммиграционное уведомление и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. Тогда сообщалось, что на свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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