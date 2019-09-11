Сидящую в тюрьме в США россиянку освободят пораньше

Осужденная в США россиянка Мария Бутина должна выйти на свободу раньше изначально анонсированного срока. Об этом сообщил RT ее отец Валерий.
По его словам, дочь рассказала ему о документе, в котором говорится о ее освобождении в конце октября. «Предписано освободить ее путем передачи миграционным службам депортации 25 октября в восемь часов», — пояснил он.
Бутин также уточнил, что Марию интересует происходящее в России и он об этом с ней беседует во время разговоров по телефону. «В целом физически она занимается спортом, приемлемо себя чувствует. Психологически ее уже не сломаешь», — добавил он.
2 сентября сообщалось, что россиянка не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме. Летом стало известно, что она за время заключения похудела на 20 килограммов и ее вес составлял всего 40 килограммов при росте 170 сантиметров.
Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. Тогда сообщалось, что на свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.
Женщина сочла приговор абсурдным, МИД России посчитал его позорным.