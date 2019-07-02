Бутина экстремально похудела в американской тюрьме

Осужденная в США россиянка Мария Бутина за время заключения похудела на 20 килограммов. Об этом ее отец Валерий Бутин рассказал «Известиям».

По его словам, перед задержанием она весила 60 килограммов. Сейчас ее вес составляет всего 40 килограммов при росте 170 сантиметров. Отец Бутиной считает, что резкая потеря веса связана со стрессом, плохим питанием и тяжелыми условиями содержания в тюрьме.

Валерий Бутин рассказал, что его дочь пытается не обращать на это внимания и активно занимается спортом. Также она совершенствует английский язык и читает художественную и научную литературу.

В конце июня стало известно, что администрация тюрьмы разрешила Бутиной заниматься преподаванием. Она преподает заключенным английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности, за что получает «небольшое финансовое вознаграждение».

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в конце октября, после чего ее депортируют из страны.

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