Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Иностранцы отказались от госдолга России
Названы негативные последствия прихода людей Коломойского к власти на Украине
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Любовница популярного блогера рассказала о травле со стороны его жены
Капитан сборной США оценил команду России перед четвертьфиналом чемпионата мира
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Японские компании начали отказываться от сотрудничества с Huawei
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Новости партнеров

Дело Бутиной сочли провалом политики США

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Бутина

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ. Об этом говорится в материале американской версии британского издания The Spectator.

Автор статьи журналист Майкл Трейси пишет, что россиянка — очевидно, политзаключенная. Он считает, что женщина случайно попала не в то время и не в то место: а именно во время расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. В материале отмечается, что в деле Бутиной все настолько отвратительно и безумно, что даже непонятно, с чего стоит начинать перечисление.

Россиянка открыто говорила, что любит США, однако за время рассмотрения ее дела увидела «все самое худшее из первых рук: вопиющие судебные эксцессы и подверженность чрезмерной, иррациональной паранойе», пишет Трейси. Он отмечает, что репутация и карьерные перспективы девушки были уничтожены, а интернет наполнился неприглядными слухами, хотя на самом деле ничего противозаконного в ее действиях не было.

19 мая сообщалось, что Бутиной не хватает денег на оплату услуг адвокатов.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу она выйдет в ноябре. После окончания заключения ее депортируют в Россию. Женщина сочла приговор абсурдным, МИД посчитал его позорным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Maria Butina: jailed for the crime of being Russian
Бутина обратилась к народу и попросила денег
Бутину снова перевели в другую тюрьму
Стало известно местонахождение Бутиной
Названа дата освобождения Бутиной
Другие материалы рубрики
Мир00:0218 мая
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт

«Ребенка не обязательно убивать сегодня»

Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
08:18Сегодня

Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

22:2022 мая

Лидер британской Палаты общин уволилась из-за Brexit

06:17Сегодня

В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

Мир00:0522 мая

«Я не президент Мексики, я ее босс»

Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
06:25Сегодня

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

16:0122 мая

В Идлибе начались тяжелые бои

01:50Сегодня

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400

Мир00:0215 мая
Пак Чон Хи

Отец нации

Как корейский президент впал в безумие и стал жестоким диктатором
14:0122 мая

Сирийская армия снова потерпела неудачу

04:49Сегодня

СМИ назвали дату отставки Мэй

20:5022 мая

Канада согласилась забрать свой мусор с Филиппин

Россия
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Нас с вилами встречали. Всем сказали, что мы звери»
75 лет назад Крым зачистили от татар. Им удалось пережить ужас депортации и вернуться
Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Россияне захотели видеть больше женщин на руководящих должностях
Россиянка погибла из-за сломавшегося аппарата лучевой терапии
Все материалы
Мир
«Судьба мира решится именно здесь»
 
Турция опровергла информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Дело Бутиной сочли провалом политики США
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
«Я не президент Мексики, я ее босс»
Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Названы негативные последствия прихода людей Коломойского к власти на Украине
Порошенко отреагировал на уголовные расследования против него
В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине
Зеленский дал должность опальному министру
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Корпорация МСП и ТПП Узбекистана поддержат малый и средний бизнес
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Германия отказалась слушаться США по «Северному потоку-2»
Иностранцы отказались от госдолга России
В США запаниковали в ожидании ответа Китая
Названа лучшая мойва
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Боровшийся с коррупцией полицейский попался на взятке в 10 миллионов рублей
Подозреваемые по делу полковников-миллиардеров из ФСБ пустились в бега
Стажер медведковской ОПГ сел на девять лет за совершенное по ошибке убийство
Российский студент пожаловался на избиение на рэп-фестивале
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Раскрыта выручка SpaceX за 2018 год
Впервые раскрыта универсальная программа старения
В России предсказали скорый ледниковый период
В США приравняли российский «Охотник» к американскому X-47B
Все материалы
Спорт
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Марадону задержала полиция
Капитан сборной США оценил команду России перед четвертьфиналом чемпионата мира
«Локомотив» выиграл Кубок России
МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде
Футболист ушел из сборной, получил звонок от президента и вернулся
Футболист забил мяч команде отца и расплакался
Все материалы
Культура
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Показать то, что скрыто
Как выглядит обратная сторона Каннского фестиваля
Женщинам в «Игре престолов» оставили только 25 процентов реплик
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Названа лучшая серия «Игры престолов»
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
В России представлена носимая камера с функцией распознавания лиц
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Российские власти вновь предъявили претензии Apple по поводу Крыма
Любовница популярного блогера рассказала о травле со стороны его жены
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Аномально худые ноги модели ужаснули фанатов и оказались оптической иллюзией
Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства
Девушка похудела в два раза и рассказала о простом трюке
Каннабис включат в состав продукции крупнейшего косметического бренда
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Россиян одарят новыми плацкартами с холодильниками
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Турист обнаружил насекомых в купленном в аэропорту сэндвиче и пришел в ужас
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Антилопа вырвалась из пасти голодного крокодила
Здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью
Мужчина притворился миллионером и выманил у легковерной женщины целое состояние
Все материалы
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Итальянский отель предложил отдохнуть за рулем Ferrari
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Все материалы
Дом
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру
Всем желающим предложили пожить на Рублевке за полтора миллиона рублей в месяц
Самую высотную в России застройку обнаружили в Подмосковье
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Все материалы