Дело Бутиной сочли провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ. Об этом говорится в материале американской версии британского издания The Spectator.

Автор статьи журналист Майкл Трейси пишет, что россиянка — очевидно, политзаключенная. Он считает, что женщина случайно попала не в то время и не в то место: а именно во время расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. В материале отмечается, что в деле Бутиной все настолько отвратительно и безумно, что даже непонятно, с чего стоит начинать перечисление.

Россиянка открыто говорила, что любит США, однако за время рассмотрения ее дела увидела «все самое худшее из первых рук: вопиющие судебные эксцессы и подверженность чрезмерной, иррациональной паранойе», пишет Трейси. Он отмечает, что репутация и карьерные перспективы девушки были уничтожены, а интернет наполнился неприглядными слухами, хотя на самом деле ничего противозаконного в ее действиях не было.

19 мая сообщалось, что Бутиной не хватает денег на оплату услуг адвокатов.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу она выйдет в ноябре. После окончания заключения ее депортируют в Россию. Женщина сочла приговор абсурдным, МИД посчитал его позорным.

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