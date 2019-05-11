Стало известно местонахождение Бутиной

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, переведена в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Ранее сообщалось, что Бутину перевели из тюрьмы города Александрия.

Мария Бутина, создательница движения «Право на оружие», была задержана в США 15 июля 2018 года. Ее обвиняли в попытке повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения интересов России. В декабре того же года Бутина частично признала себя виновной в заговоре с целью проведения деятельности в пользу иностранного государства и подтвердила, что пыталась установить неофициальные контакты с гражданами США, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию.

В апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На судебном заседании Бутина сказала, что хотела улучшить российско-американские отношения, и в слезах попросила дать ей шанс «вернуться домой и начать новую жизнь».

Россиянка выйдет на свободу 5 ноября, после чего будет депортирована из США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!