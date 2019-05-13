Бутину снова перевели в другую тюрьму

Осужденную в США россиянку Марию Бутину во второй раз за несколько дней перевели в другую тюрьму. Об этом со ссылкой на ее адвоката Роберта Дрисколла сообщает РИА Новости.

«Она уже не в [тюрьме] Northern Neck сегодня. Мы посмотрим, где она окажется», — приводит агентство слова Дрисколла. Адвокат также рассказал, что его подзащитную должны перевести в федеральную тюрьму, а Northern Neck изначально была временным местом заключения.

11 мая стало известно, что Бутину перевели в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Вирджиния из тюрьмы города Александрия.

Мария Бутина, создательница движения «Право на оружие», была задержана в США 15 июля 2018 года. Ее обвиняли в попытке повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения интересов России. В декабре того же года Бутина частично признала себя виновной в заговоре с целью проведения деятельности в пользу иностранного государства и подтвердила, что пыталась установить неофициальные контакты с гражданами США, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию.

В апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На судебном заседании Бутина сказала, что хотела улучшить российско-американские отношения, и в слезах попросила дать ей шанс «вернуться домой и начать новую жизнь».

Россиянка выйдет на свободу 5 ноября, после чего будет депортирована из США.

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