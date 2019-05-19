Бутина обратилась к народу и попросила денег

Осужденная в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение. В это время она находилась на транзите в аэропорту Оклахомы. Ролик с ее участием опубликован на странице антиглобалиста Александра Ионова в Instagram.

Бутина поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, и призналась, что ей не хватает денег на оплату услуг адвокатов. «Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой. Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами», — сказала она. Свое обращение Бутина закончила так: «Держитесь, ребята. Русские не сдаются!»

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу она выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!