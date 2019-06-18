Названо занятие Бутиной в американской тюрьме

Осужденная в США россиянка Мария Бутина занялась в тюрьме преподаванием. Об этом «Известиям» сообщил ее отец Валерий Бутин.

«Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией», — пояснил он. Отец россиянки подчеркнул, что ее деятельность проходит официально, с разрешения администрации тюрьмы.

По его словам, Бутина преподает заключенным английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности, за что получает «небольшое финансовое вознаграждение». Так, в рамках курса по обществоведению она обучает других женщин основам демократической системы США.

Он добавил, что Бутина не жалуется на условия содержания, однако «для человека из Сибири во Флориде чрезвычайно жарко». Кроме того, в тюрьме, в отличие от других американских пенитенциарных учреждений, время общения по телефону ограничено 300 минутами.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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