Названо новое место заключения Бутиной

Российскую гражданку Марию Бутину перевели в тюрьму Таллахасси, штат Флорида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

Telegram-канал «RT на русском» также сообщил, что отец Бутиной опасается за ее судьбу. «Это этапное учреждение, там подолгу не задерживаются. Этот механизм является для меня секретным — по какому принципу распределяют для отбытия наказания. Мы очень беспокоимся о том месте, куда она может быть помещена», — рассказал он.

Ранее, 19 мая, россиянка обратилась к согражданам и попросила у них материальной поддержки.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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