Стала известна связь Бутиной с Госдепом

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и ее муж находились в дружеских отношениях с бойфрендом осужденной россиянки Марии Бутиной Полом Эриксоном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Мария Бутина находилась на свадьбе Томпсон с ее мужем Джиллианом, а Пол Эриксон вел церемонию. Отмечается, что сама замгоссекретаря отказалась комментировать данную информацию. Как отмечает издание, Томпсон не сообщала о дружбе с Эриксоном ни Конгрессу, ни начальству во время утверждения на свой пост.

The Washington Post подчеркивает, что сам факт отсутствия информирования о дружбе с Эриксоном не может считаться преступлением со стороны Томпсон. Однако теперь Конгресс США проведет расследование связей заместителя госсекретаря, так как «эти сообщения о Томпсон ставят вопросы о ее отношении ко всей важной информации».

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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