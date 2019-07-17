США испугались «агента Бутиной» в Госдепе

США решили сменить главу своей делегации на переговорах с Россией по ядерной тематике Андреа Томпсон из-за ее близости с осужденной россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщает издание Politico.

Изначально предполагалось, что американскую делегацию в Женеве возглавит Томпсон, которая занимает должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Однако госсекретарь Майк Помпео всерьез обеспокоился после появившейся информации о дружбе подчиненной с бойфрендом Бутиной Полом Эриксоном и решил заменить ее на другого своего заместителя — Джона Салливана.

Ранее сообщалось, что Томпсон и ее муж находились в дружеских отношениях с бойфрендом осужденной россиянки Марии Бутиной Полом Эриксоном. Бутина присутствовала на свадьбе Томпсон с ее мужем Джиллианом, а Эриксон вел церемонию. Томпсон не сообщала о дружбе с Эриксоном ни Конгрессу, ни начальству во время утверждения на свой пост.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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