США подготовились к депортации Бутиной

Власти США начали процесс оформления депортации осужденной россиянки Марии Бутиной. Об этом ТАСС рассказали в иммиграционно-таможенной службе при Министерстве внутренней безопасности США.

Ведомство передало иммиграционное уведомление и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание. Подробности процедур депортации не разглашаются из соображений безопасности.

По словам ее адвоката Роберта Дрисколла, россиянка окажется в России в субботу 26 октября, передает РИА Новости.

В сентябре отец Бутиной сообщил, что его дочь должна выйти на свободу раньше изначально анонсированного срока. «Предписано освободить ее путем передачи миграционным службам депортации 25 октября в восемь часов», — пояснил он.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. Тогда сообщалось, что на свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

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