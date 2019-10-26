В Конгрессе США признались в русофобии

Россиянка Мария Бутина попала в американскую тюрьму из-за русофобии. Об этом в своем Twitter заявил конгрессмен республиканец Томас Масси.

По его словам, Бутина провела в тюрьме «абсурдно долгий срок в сущности из-за того, что не подала при регистрации необходимые документы».

«Теперь она освобождена. К сожалению, ее заключили в тюрьму, чтобы удовлетворить процветающую сейчас русофобию в США. Мы лучше этого», — отметил он.

25 октября Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Предполагается, что Бутина вернется в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев.

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