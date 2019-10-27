Бутина рассказала Соловьеву про американских спонсоров

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина пришла на передачу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Об этом со ссылкой на эфире пишет РИА Новости.

Бутина рассказала телеведущему о том, как попала в США. По ее словам, в 2016 году поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения и окончила университет с отличием. Обучение ей оплатили «два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми». Россиянка добавила, что ее арестовали спустя два дня после того, как она получила рабочую визу.

Рассуждая о планах после освобождения, Бутина призналась, что испытывает огромный прилив энергии и сил и хочет рассказывать россиянам о проблемах, с которыми они могут столкнуться в США.

26 октября россиянка вернулась в родную страну после 15 месяцев отбывания наказания. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, там ее встречал отец и толпа журналистов. До этого девушку освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Бутину задержали в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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