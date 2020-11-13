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Мария Бутина сравнила отношение к иноагентам в США и России

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина, освобожденная в 2019 году из заключения в США, сравнила отношение к иноагентам в Соединенных Штатах и России. Интервью с ней размещено на YouTube-канале Metametrica.

В ходе беседы ведущий подчеркнул, что в России существует прямой барьер «для классических организаций» через понятие «иностранный агент». В связи с этим он поинтересовался: «А что с физлицами?» В ответ Бутина заметила, что закон, по которому она сидела в американской тюрьме, применим именно к физлицам. По ее словам, Вашингтон быстро «эти вещи отслеживает, и даже невиновных людей тоже под замес».

«Любопытно другое! Что наша задача сейчас обратить внимание — да, физлица, все понятно — прежде всего, [на тех] кто владеет информацией. И то, что мы даем сегодня полный карт-бланш блокированию тех видео, которые не нравятся YouTube.
То, что Facebook, значит, Twitter имеют свою информационную политику и подчищают то, что им не нравится. Вот на это нужно обратить внимание», — высказалась Бутина.

В заключение она подчеркнула, что сайты, работающие на территории России и зарабатывающие на этом деньги, должны следовать законам страны.

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября 2019 года. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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