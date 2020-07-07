Бывшего американского бойфренда Бутиной осудили на семь лет

Бывший американский бойфренд осужденной в США россиянки Марии Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы. Об этом сообщает Deutshce Welle.

Отмечается, что Эриксон получил тюремный срок за мошенничество и отмывание денег. В суде было доказано, что с 1996 и до 2018 года он реализовал ряд мошеннических инвестиционных схем, от которых пострадали его одноклассники и родственники. При этом в обвинениях ничего не говорилось о связях с Бутиной.

Мария Бутина, по мнению Минюста США, пыталась установить через Эриксона неофициальный канал связи между Республиканской партий США и Кремлем. Осужденный был членом правления Американского консервативного союза, а также выдавал в 2016 году себя за члена команды избранного тогда президента Дональда Трампа.

Россиянку задержали в 2018 году, в апреле 2019 года приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина вышла в ноябре 2019 года, после чего ее депортировали из США.

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