Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента видеоролика от телеканала, который включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Протокол был составлен из-за эфира программы «Время покажет» от 11 марта. Тогда в выпуске продемонстрировали сюжет, выпущенный «Настоящим временем» (канал включен Минюстом в реестр как СМИ, выполняющее функции иностранного агента).

В феврале проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) оштрафовали на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Поправки, обязывающие российские СМИ маркировать информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физлицах, выполняющих функции иностранных агентов, действуют с 1 марта 2021 года.

Реестр СМИ-иноагентов ведет министерство юстиции. По закону такие издания должны сопровождать свои материалы специальной припиской. В Роскомнадзоре объяснили, что эта норма закона призвана информировать россиян о том, что «распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств».