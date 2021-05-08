Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за показ видео СМИ-иноагента

Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за показ в эфире программы «Время покажет» фрагмента видеоролика от телеканала, который включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказал ведущий передачи Анатолий Кузичев.

Он пояснил, что при таком объеме информации, который редакторы обрабатывают ежедневно, не избежать огрехов. «Это просто такая небольшая, не свойственная нам неаккуратность. Впредь будем еще внимательнее к этому относиться», — сказал Кузичев.

Ранее Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента видеоролика от телеканала, который включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Протокол был составлен из-за эфира программы «Время покажет» от 11 марта. Тогда в выпуске продемонстрировали сюжет, выпущенный «Настоящим временем» (канал включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).