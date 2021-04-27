Ведущая Первого канала откровенно рассказала о дочери с аутизмом

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом. Она откровенно порассуждала о болезни в интервью журналисту Василию Конову на YouTube, а также дала советы родителям детей с диагнозом «аутизм».

«Любой диагноз делит жизнь на до и после, всегда. Может, первые годы я и вспоминала, как там до, но потом уже перестала об этом думать. Жизнь идет вперед, и такая, какая она есть», — отметила ведущая. Она пояснила, что сначала «была труслива», узнав о диагнозе.

По словам Зейналовой, всегда надо оперативно реагировать и стараться идти на опережение, в том числе и в оказании помощи ребенку. «Мы наверстывали вместо того, чтобы сделать все вовремя. Всегда, при любой болезни, да и в любом деле — чем раньше, тем лучше», — добавила она.

Зейналова вспомнила о ситуациях, когда ее с Александрой не хотели видеть в гостях. Ведущая пояснила, что сталкивалась с негативным отношением к дочери из-за аутизма, но за последние 10 лет (сейчас Александре 13 лет — прим. «Ленты.ру») ситуация изменилась. «Те, кому [мы] были не нужны, отпали. У меня прекрасные друзья, дети из наших семей принимают друг друга. Спасибо богу, небу, карме и так далее, что посылает мне таких прекрасных людей», — заключила она.

43-летняя Зейналова — российская ведущая, в прошлом снималась в кино, также вела программы на радиостанциях Business FM, «Наше Радио», Maximum, была обозревателем в утренней программе «Настроение» на канале ТВЦ. С 2011 года ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. За время работы на телевидении также участвовала в телепроектах «Жестокие игры» и «Форт Боярд».