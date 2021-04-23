Ведущий Первого канала рассказал о влиянии перенесенного инсульта на его жизнь

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал о том, как на его жизнь повлиял перенесенный в 2020 году инсульт. Об изменениях, которые произошли после болезни, он сообщил в интервью актрисе Ирине Безруковой для YouTube-шоу «Начало».

По словам Диброва, после инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова». Благодаря упражнениям ведущий восстановился, однако из-за проблем с выражением мыслей он впервые понял, что телевидение — это работа.

Вернувшись домой из больницы, Дибров начал четко придерживаться врачебных предписаний. Он отказался от алкоголя, курения и жирной пищи, а также изменил диету.

«Все годы, десятилетия друг мой, профессор кардиологии Елена Васильевна Малышева говорила: "Прекрати это есть! Прекрати это курить! Прекрати это пить! Ты не представляешь, какая это хрупкая штука сердечно-сосудистая система". Но мне-то казалось, что я бык. Ну вот и бык, ага», — поделился телеведущий

В феврале 2020 года Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Журналиста экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.

В кинотеатре рядом с Дибровым находился актер, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Он среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, а также сопроводил ведущего в больницу. В больнице Диброва навещала и Малышева. Тогда же Дибров дал ей клятву, что бросит курить.