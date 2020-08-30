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Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» раскрыл размер своей пенсии

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Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

Шоумен, ведущий телеигру «Кто хочет стать миллионером?», стал пенсионером на этой неделе.

Дибров поделился, что в месяц будет получать «справедливые» 33 тысячи рублей. По его словам, это стало возможным потому, что у него никогда не прерывался трудовой стаж.

19 февраля телеведущий Леонид Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы.

После этого член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников ответил телеведущему заявив, что артист неправильно все рассчитал: «Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология», — уточнил законотворец. После этого артист предложил Иконникову сказать то же самое ему в глаза.

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