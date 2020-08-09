Лоза ответил жене Павла Воли по поводу суммы денег для спокойной жизни

Юрий Лоза ответил на утверждение жены Павла Воли, телеведущей Ляйсан Утяшевой, заявившей о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Музыкант напомнил, что у Утяшевой «есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч», и она в принципе может вообще не зарабатывать.

Лоза поведал, что получает обычную пенсию и имеет дополнительный доход от авторских прав. По его мнению, 50 тысяч рублей в месяц являются прожиточным минимумом. «У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом. Стараюсь везде экономить», — сказал он.

Ранее Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. «Лично я на 50 тысяч [рублей] спокойно проживу», — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

Позднее продюсер Иосиф Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал он, добавив, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц.