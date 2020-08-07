Пригожин рассказал о трате двух миллионов рублей в месяц

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает «Пятый канал».

Он пояснил, что инвестирует деньги в творчество, артистов, а также в музыку и клипы. По его словам, он вынужден содержать шестерых детей и близких родственников. «Мне меньше полутора-двух миллионов [рублей] просто невозможно. Я физически просто не могу», — отметил продюсер.

Пригожин также усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал он. Пригожин добавил, что работает с 12 лет и не может позволить себе оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. «Лично я на 50 тысяч [рублей] спокойно проживу», — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

В июле Пригожин оценил положение артистов, работающих в России. По его словам, в отличие от коллег за рубежом, которые зарабатывают участием в фестивалях и телевизионных эфирах, российские артисты «работают, как крепостные». Продюсер отметил, что музыканты часто сидят в жюри на песенных фестивалях, однако им за это не платят.