Жена Павла Воли назвала сумму денег для спокойной жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. Жена российского комика Павла Воли поразмышляла о достатке и жизни в России в интервью каналу Premier.

«Лично я на 50 тысяч [рублей] спокойно проживу», — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

Она пояснила, что практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке на сумму около 10 тысяч рублей. «Это если ты не устраиваешь банкетов», — добавила ведущая.

«То, что я зарабатываю с 12 лет, — это факт. Где-то были и гнилые, тяжелые времена. С матерью на гречке сидели за 50 рублей», — вспомнила она. По словам Утяшевой, в этой ситуации главное — не унывать.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, она завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012-м вышла замуж за Павла Волю. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. После окончания карьеры в спорте стала телеведущей и спортивным комментатором.