Ведущая Первого канала проиграла суд с бывшим мужем

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская проиграла суд бывшему супругу, футболисту и спортивному ведущему Андрею Аршавину. Об этом она рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

«Аршавин выиграл суд у своих детей и урезал алименты. Но у детей есть мама, она обратится в Конституционный суд, когда заявку составит ее адвокат», — отметила она.

Барановская подчеркнула, что судится именно за детей. «Мне алименты не полагаются. Андрей Сергеевич судится со своими детьми, и точка», — добавила телеведущая.

В Мосгорсуде бывшие муж и жена спорили о величине алиментов на троих общих детей. Барановская настаивала на том, что Аршавин должен продолжать платить для содержания детей половину от своих доходов. Спортсмен добился через Савеловский суд Москвы решения о выплате 3/8 доли от всех доходов.

Ранее Барановская рассказала, как в 2020 году нашла способ избавиться от токсичных отношений и найти новых, позитивных людей. Она сообщила, что прекратила неприятное общение, хотя порой отказ от него вызывал дискомфорт.