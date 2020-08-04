Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой. Как сообщает StarHit, пара официально прекратила отношения после шести лет брака.

Абдулвасиева стала четвертой женой ведущего в 2014 году, тогда ей было 20 лет. Она подала на развод с Гордоном в июне, и через месяц мировой участок Пресненского районного суда Москвы официально расторг их брак.

«Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке», — пояснили в пресс-службе суда. У пары осталось двое сыновей — шестилетний Александр и трехлетний Федор.

В начале режима самоизоляции из-за распространения коронавируса Абдулвасиева писала, что «офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми». Также она отмечала, что регулярно сталкивается с дискриминацией из-за национальной принадлежности. «Арендодатели предпочитают иметь дело исключительно со славянами», — говорила женщина.

Александр Гордон — 56-летний ведущий, журналист и актер. В прошлом ведущий программ «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот». Работал на НТВ и Первом канале. Ведет передачи «Док-Ток» (совместно с Ксений Собчак) и «Мужское/Женское» (совместно с Юлией Барановской). В 1989 году с женой и дочерью эмигрировал в США, в 1997 году вернулся в Россию. Снял несколько полнометражных фильмов.