У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, у ведущего нет симптомов заболевания.

По данным издания, Гордон сдал экспресс-тест на коронавирус от компании Biozek Medical. Их выбрало правительство Москвы для массового тестирования граждан в столице. Результат оказался положительным, что стало для ведущего сюрпризом. Ему пришлось немедленно покинуть студию в Останкино для самоизоляции.

Ранее о проблемах со здоровьем сообщали другие ведущие шоу Первого канала: историк моды Александр Васильев и артистка Надежда Бабкина. Утверждается, что оба переболели пневмонией, а тесты на коронавирус были отрицательными.

И Васильев, и Бабкина некоторое время проходили лечение в медцентре Коммунарки, где находится большое число пациентов с коронавирусом. В середине мая они вернулись к съемкам «Модного приговора».

Также в мае сообщалось, что другой проект Первого — ток-шоу «Пусть говорят» — закрыли из-за риска распространения коронавируса, так как инфекцию нашли у одного из гостей. Однако ведущий Дмитрий Борисов заявил, что передачу продолжают снимать и что команда шоу работает в полном составе, как и раньше.

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