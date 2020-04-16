Раскрыт результат теста ведущего «Модного приговора» на коронавирус

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом историк моды написал в своем Instagram.

Он рассказал, что сдавал тест на инфекцию дважды, и оба раза анализы оказались отрицательными. При этом Васильев отметил, что точность тестов не 100-процентная.

Телеведущий уточнил, что пока остается в больнице. «О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», — резюмировал он.

Васильев был госпитализирован в Коммунарку 12 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и уже в медицинском центре взяли анализ на коронавирус. Ранее его результаты не сообщались.

Ведущий отмечал, что его, благодаря помощи от ведущей Елены Малышевой, поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием.

Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Источник внутри Первого канала рассказал, что «Модный приговор» будет выходить в эфир, несмотря на госпитализацию ее ведущего. По его словам, команда отсняла несколько выпусков с участием Васильева — их и будут транслировать до конца апреля.

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