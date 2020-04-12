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Ведущий «Модного приговора» рассказал о палате в Коммунарке от Малышевой

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев описал историю своей болезни и рассказал о помощи телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой в госпитализации в медцентр в Коммунарке. Соответствующий пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

По словам Васильева, 5 апреля он начал кашлять, температура его тела постепенно повышалась. Сначала телеведущий лечился «бабушкиными методами» — чай, лимон, имбирь, настойка женьшеня, сода. «Увы, не помогло. Моим спасителем стала [телеведущая] Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь», — рассказал Васильев.

Прибывшие по вызову врачи решили госпитализировать историка моды, в больнице у него взяли анализы и обнаружили двустороннее воспаление легких. Васильев рассказал, что сейчас, благодаря Малышевой, он находится в чистой и светлой палате с хорошим пятиразовым питанием.

«Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминает космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много», — отметил телеведущий. По его словам, врачи обещали отпустить его домой через 5-7 дней.

Ранее Васильев говорил, что проходит курс лечения двустороннего воспаления легких. При этом он отметил, что результат анализов на коронавирус пока неизвестен.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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