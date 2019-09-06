Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу

Ведущий Александр Гордон попросил соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот» на съемках. Инцидент произошел во время записи программы «Мужское/Женское», выходящей на Первом канале.

Видеозапись опубликовала Барановская в своем Instagram-аккаунте. «Так и живем», — отметила она в подписи под роликом вместе с несколькими смеющимися смайликами.

55-летний Гордон и 34-летняя Барановская поспорили, кто из них читает уже написанный текст, а кто импровизирует в эфире. Телеведущий пытался убедить коллегу, что не следует сценарию передачи.

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«Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты же говоришь по писанному, а я-то — по задуманному», — сказал Гордон. Барановская не согласилась с выводом соведущего. Гордон в ответ попросил ее «закрыть рот и слушать», что он скажет.

После этого зрители в студии зааплодировали по указанию режиссера. «Добрый день! Тут выяснилось, что мы на программе нашей не работаем, а живем», — произнес Гордон.

Ток-шоу «Мужское/женское» выходит на Первом канале с осени 2014 года. Соведущая Гордона — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. В студии люди рассказывают о своих проблемах, а ведущие пытаются подсказать им, как действовать дальше. В шоу также принимают участие приглашенные эксперты.

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