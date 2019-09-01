Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Магистр телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями. Об этом генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.

По словам Эрнста, в случае объяснения Друзя вероятность его возвращения станет «очень высокой».

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В мае источник сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Друзя не собираются возвращать в эфир Первого канала, поскольку он не принес компании извинений за скандал.

В феврале главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, пытаясь обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Тогда компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.

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