Друзь сбил велосипедиста

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь стал участником ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Магистр отказался подробно комментировать произошедшее. «Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют», — сказал он.
Велосипедист не стал подавать заявление в полицию. Как сообщают «Аргументы и факты», пострадавшим оказался журналист из Петербурга Дмитрий Акимов. Он также не стал давать комментарии.
В феврале главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По словам Бера, магистр «Что? Где? Когда?» хотел обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.
Тогда компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.