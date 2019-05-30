Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

Знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.

Он уточнил, что Друзь не принес извинений за скандал Первому каналу. «Он извинился перед организацией МАК (Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" — прим. "Ленты.ру"). Эта организация к ТВ и "Что? Где? Когда?" никакого отношения не имеет», — сказал собеседник радиостанции.

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Ранее 30 мая Друзь покаялся за скандал, связанный с попыткой подкупить бывшего главного редактора игры «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера. Тот в свою очередь не поверил в извинения знатока.

В феврале Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, магистр «Что? Где? Когда?» хотел обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.

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