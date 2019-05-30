Главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя

Бывший главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинивший Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бер кратко перечислил итоги заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и прокомментировал их. Особенно его задели извинения Друзя, которые, как он предположил, позволили ему остаться на посту вице-президента организации.

«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — заявил Бер.

При этом он добавил, что рад расформированию комиссии по этике, которую ранее возглавлял Друзь.

Бер сравнил скандал с участием Друзя с проблемами, которые Первый канал испытал после объявления результатов шоу «Голос». Однако, отметил он, здесь не требуется разбирать обстоятельства дела. «Подумайте сами, какое тут может быть разбирательство? Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет», — заключил он.

Ранее Друзь принес свои извинения за скандал, связанный с попыткой подкупить Бера. В феврале главред «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что Друзь предлагал ему долю в выигрыше взамен на выдачу вопросов к телевикторине.

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