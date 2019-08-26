Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

В состав вернулась певица Полина Гагарина, работавшая в четвертом и пятом сезонах «Голоса». К ней присоединился продюсер Константин Меладзе, который дебютировал в качестве наставника в прошлом сезоне проекта.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров также вошел в список. Он стал победителем голосования за лучшего наставника седьмого сезона. В составе наставников появился и новичок — певец, бывший лидер группы «Браво» Валерий Сюткин.

Ранее Первый канал заявлял об обновлении системы голосования в шоу «Голос». По словам представителей, усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов, но подробности не раскрывались.

Изменение механизма голосования было решено осуществить после обнаружения фальсификаций во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Микелла Абрамова.

До выхода восьмого сезона телеканал планирует показать проект «Голос 60+», в котором участвуют люди старшего поколения. Самой возрастной участнице 91 год.

«Голос» — российская адаптация голландского проекта The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года, является одним из самых рейтинговых телешоу на телевидении в России.

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