Новый наставник «Голоса» раскрыл свою цель на проекте

Певец, бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин рассказал Teleprogramma.pro о своей цели участия в восьмом сезоне музыкального шоу «Голос» в качестве наставника.

«Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны», — отметил он. Сюткин добавил, что финалистов было много, но ни один так и не стал действующим большим артистом. Певец допустил, что победитель восьмого сезона сможет закрепиться в российской эстраде.

Самый старший наставник сезона подчеркнул, что у него есть опыт преподавателя, по высшему образованию он культуролог. «Я помогу сформировать привычки. Сформируются привычки — получишь характер. Сформируется характер — получишь судьбу», — объяснил он свою методику работы с участниками.

Сюткин заключил, что намерен помочь конкурсантам всем, чем сможет. «Хочу, чтобы они смогли найти себя в профессии после такого опыта», — заметил он.

Ранее был объявлен состав наставников нового восьмого сезона конкурса. Помимо Сюткина, в него вошли певица Полина Гагарина (была в четвертом и пятом сезонах), продюсер Константин Меладзе и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (оба — в седьмом).

«Голос» — отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

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