В РПЦ раскритиковали наставников «Голоса» Шнурова и Басту за мат

Русская православная церковь (РПЦ) выразила недоумение из-за приглашения в шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставников рэпера Басты и музыканта Сергея Шнурова. Об этом в авторской программе на телеканале «Спас» заявил первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Что касается и Вакуленко [рэпер Баста] и Шнурова, — люди талантливые. Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике», —рассказал он.

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Представитель РПЦ отметил, что, возможно, артисты лишь придерживаются такого образа. «В общем, посмотрим, что из этой затеи получится», — заключил он. Щипков добавил, что телевидение должно выполнять просветительскую и воспитательную функции, а также задался вопросом, какая задача поставлена перед программой в этом сезоне.

22 августа стали известны имена новых наставников шоу «Голос». Кроме Шнурова и Басты, в седьмом сезоне проекта примут участие композитор и продюсер Константин Меладзе и певица Ани Лорак.

«Голос» — российская адаптация голландского проекта The Voice, выходит на Первом канале с 2012 года. Программа стала одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении.

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