Главный редактор «Ведомостей» покинет издание

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в редакции издания. На его место руководителем редакции назначена Ирина Казьмина.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Шмаров назвал тайной причину ухода с поста главреда. Он занимал эту должность с 24 марта 2020 года.

Незадолго до прихода Шмарова в издание у «Ведомостей» сменились владельцы. 100 процентов акций АО «БНМ», которое издает газету и журнал Harvard Business Review, приобрели гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

После смены собственников часть коллектива «Ведомостей» покинула газету и основала издание VTimes, которое пишет об экономике, финансах, обществе, бизнесе, экологии и политике. В середине мая Минюст включил VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.