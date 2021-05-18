В России утвердят список опасных для страны цифровых ресурсов

В России появится список опасных для страны цифровых ресурсов, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Комиссия планирует утвердить этот список к сентябрю, передает слова сенатора РИА Новости.

«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ», — отметил парламентарий. Он также считает, что понятие «цифровой суверенитет» следует закрепить в правовом поле.

Ранее глава комиссии по иностранному вмешательству заявил, что штрафы для зарубежных IT-компаний, которые нарушают законы в России, должны быть соразмерны аналогичным санкциям, которые применяют к корпорациям в Евросоюзе.

14 мая стало известно о том, что издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», признали иностранным агентом в России. В этот же день московский офис «Радио Свобода» (также включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) наведались судебные приставы, чтобы взыскать несколько миллионов рублей из-за отсутствия маркировки «иноагент» в материалах. В результате банковские счета московского офиса медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» были арестованы.

13 мая глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объявил о подготовке новых норм регулирования регулировании зарубежных IT-гигантов в России. Согласно законопроекту, от владельцев иностранных сайтов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян потребуют открывать в России официальное представительство. В Совете Федерации положительно оценили то, что дискуссия вокруг статуса IT-корпораций в России воплощается в реальный законопроект.