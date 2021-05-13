В Совфеде оценили инициативу обязать IT-компании открывать филиалы в России

В Совете Федерации оценили предложенную главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном законодательную инициативу, в случае принятия которой иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России. Его предложение «Ленте.ру» прокомментировала первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, обсуждение того, что зарубежные IT-гиганты должны открывать в России свои официальные представительства и именно через них вести урегулирование всех спорных вопросов и платить налоги, ведется давно.

«Хорошо, что эта дискуссия воплощается в реальный законопроект, который может создать четкие правовые основания для организации подобных представительств в России», — подчеркнула Рукавишникова. Она также назвала появление инициативы логичным и ожидаемым шагом. Член Совфеда отметила, что подобная практика уже существует во многих странах.

«Его конкретные параметры стоит обсуждать только после официального внесения законопроекта в Государственную Думу», — оценила идею Рукавишникова.

Ранее Хинштейн заявил, что в Госдуме завершается работа над законопроектом, который будет регулировать правила работы иностранных IT-компаний в России. По его словам, законопроект обяжет ресурсы с ежедневной российской аудиторией более 500 тысяч человек открывать на территории страны официальные представительства.

Отказ от выполнения этого требования, отмечал Хинштейн, может повлечь за собой такие меры, как запрет на рекламу, проведение платежей, а также на сбор и передачу персональных данных. Глава комитета подчеркнул, что законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.