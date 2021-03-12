YouTube предрекли «информационную зиму» в России из-за фильма про Крым

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты России Александр Малькевич прокомментировал ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что IT-корпорации нужно обязать соблюдать российское законодательство, и предрек «информационную зиму».

Малькевич уточнил, что YouTube не в первый раз ограничил доступ к фильмам российских СМИ, и напомнил о документальном фильме Александра Рогаткина «Беслан», которому присвоили маркировку 18+, что существенно сократило его аудиторию. Подобные действия американской платформы, по мнению Малькевича, — это акт цензуры. «Надо готовиться, так сказать, к информационной зиме», — заявил член Общественной палаты.

При этом он подчеркнул, что сам по себе фильм «Крым. Путь на Родину» не содержал никакой запрещенной информации и транслировался по российским федеральным каналам. Несмотря на это, YouTube обнаружил в нем недопустимый контент. В то же время на платформе содержатся материалы, содержащие сцены жестокости, которые видеохостинг не ограничивает. Таким образом американская площадка хочет повлиять на свободу слова и выражение мнений российских пользователей, уверен Малькевич.

«Очевидно, что подобные действия неприемлемы, они должны немедленно пресекаться. Вопрос просто в том, насколько решительно мы готовы применить имеющиеся в наших руках инструменты. Правовой инструментарий есть», — подчеркнул член Общественной палаты.

По его мнению, Россия должна обязать всех иностранных игроков, работающих на территории страны, открывать полноценные официальные представительства и вести свою деятельность в правовом поле, соблюдая местные законы. В пример Малькевич привел Турцию: мировые корпорации открыли там представительства, так как не хотели терять этот рынок. «Либо вы продолжаете зарабатывать у нас деньги, но работаете в правовом поле, уважаете цифровые права наших пользователей, либо вы этот рынок теряете», — заключил Малькевич.

Утром 12 марта стало известно, что перед просмотром фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube появляется предупреждающее сообщение о материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». При этом само видео можно смотреть свободно.

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов посчитал, что такая пометка была создана для самих сотрудников YouTube и жителей западных стран, так как «их вообще шокирует правда в последнее время». В то же время в компании Google объяснили, что ограничения появились еще в апреле 2020 года, так как в ролике содержатся сцены насилия.

Фильм «Крым. Путь на Родину» был опубликован на канале «Россия 24» 16 марта 2015 года. За шесть лет видео набрало более 13 миллионов просмотров.