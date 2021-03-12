Видеохостинг YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину», опубликованном на канале «Россия 24». Автор картины, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, в комментарии РИА Новости сказал, что YouTube не уведомлял его о решении.

В настоящее время перед просмотром на экране появляется предупредительное сообщение: «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей».

Также зрителям видеохостинг предлагает самостоятельно принять решение о просмотре. Фильм можно смотреть без ограничений, если нажать на кнопку с надписью «Я понимаю и хочу продолжить». Картина была опубликована 16 марта 2015 года, у нее более 13 миллионов просмотров.

«Я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения», — сообщил Кондрашов. Он предполагает, что это связано со скорой годовщиной присоединения Крыма к России. «И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией», — добавил первый замглавы ВГТРК.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.