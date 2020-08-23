Финский телеканал показал карту с российским Крымом и возмутил Украину

Посольство Украины в Финляндии возмутилось после того, как в эфире финской государственной телекомпании YLE показали карту, на которой Крым обозначен в качестве российской территории. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве заявили, что «недопустимо отмечать на своих картах» Крым как часть российской территории. Дипломаты потребовали поменять карту.

По информации РИА Новости, карту показали на телеканале в ходе утреннего эфира, когда транслировалось интервью президента страны Саули Ниинисте.

Позднее на странице украинского посольства в Facebook появилось новое сообщение о том, что телеканал исправил карту. Дипломаты поблагодарили телеканал и призвал больше «не ошибаться».

В марте посольство Украины в США призвало известное американское СМИ Vox исправить карту распространения китайского коронавируса по всему миру, так как на ней полуостров Крым изображен как часть России. Украинские дипломаты подчеркнули, что Крым «всегда будет неотъемлемой частью Украины».