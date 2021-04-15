В Госдуме заявили о необходимости уберечь россиян от утечек личных данных

Государственная дума выступает за конструктивный диалог с ИТ-компаниями для защиты россиян от утечек персональные данных. Как заявил «Ленте.ру» глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, для этого иностранным площадкам необходимо открыть в России полноценные представительства. Так депутат отреагировал на сообщения о том, что в разных странах мира начались расследования в отношении соцсети Facebook, допустившей утечку личных данных пользователей.

«Утечка данных пользователей Facebook — это действительно масштабный инцидент, он затронул 533 миллиона пользователей из 106 стран. Понятна и реакция международного сообщества — серия расследований против соцсети. Самое последнее — Ирландия по общеевропейскому GPDR. Соцсети грозят большие штрафы, если нарушения будут выявлены» — сказал парламентарий.

При этом Хинштейн отметил, что в первую очередь Госдуму волнуют российские пользователи.

«10 миллионов соотечественников пострадали в результате этой утечки. Мы выступаем за конструктивный диалог и совместную выработку решений, которые защитят российских пользователей и их персональные данные. Для того, чтобы в этом диалоге гарантированно участвовали представители иностранных площадок, мы говорим о необходимости открытия их полноценных представительств в Российской Федерации», — заключил он.

Депутат также отметил, что на протяжении нескольких лет в России действует закон о локализации хранения персональных данных российских пользователей на территории страны. Однако ряд международных компаний, в числе которых и Facebook, его не исполняют.

Ранее сообщалось, что ирландская комиссия по защите данных завела дело в отношении корпорации Facebook. Надзорное ведомство намерено провести расследование крупной утечки пользовательских данных и выяснить, нарушил ли IT-гигант правила защиты личной информации.

В начале апреля личные данные пользователей Facebook из 106 стран были обнаружены на хакерском форуме. В открытом доступе оказались имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России.