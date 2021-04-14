В Ирландии завели дело против Facebook

Ирландская комиссия по защите данных завела дело против корпорации Facebook. Надзорное ведомство намерено провести расследование крупной утечки пользовательских данных из соцсети и выяснить, нарушил ли IT-гигант правила защиты личной информации. Об этом сообщает TechCrunch.

«Комиссия считает целесообразным определить, выполнила ли Facebook свои обязательства по обработке и хранению персональных данных своих пользователей», — сказано в официальном заявлении регулятора.

Издание обратилось за комментарием к представителям Facebook, но последние отказались от общения с журналистами. Однако в пресс-службе соцсети отметили, что сотрудничают с ирландским ведомством, чтобы уладить все вопросы.

3 апреля сообщалось, что личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. На хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России. Также свободном доступе в интернете оказались данные 32 миллионов пользователей из США и более 28 миллионов — из Саудовской Аравии.

Вскоре после того, как информация об утечке просочилась в СМИ, представители соцсети прокомментировали эту информацию. В компании отметили, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена еще два года назад.