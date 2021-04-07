Facebook раскрыл подробности утечки данных более полумиллиарда пользователей: причиной утечки данных 533 миллионов пользователей стал не хакерский взлом ее систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — говорится в заявлении.

По словам источника, уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена еще два года назад. «Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался среди более полумиллиарда пользователей из 106 стран, личные данные которых утекли в сеть.

3 апреля сообщалось, что личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. На хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России. Также свободном доступе в интернете оказались данные 32 миллионов пользователей из США и более 28 миллионов — из Саудовской Аравии.