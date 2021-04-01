Facebook запретил публикацию контента с выступлениями Трампа

Социальная сеть Facebook запретила публикацию контента с выступлениями бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующее письмо разместила невестка политика, журналистка Лара Трамп в своем Instagram-аккаунте.

«В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов», — говорится в письме.

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Также отмечается, что социальная сеть удалила интервью с бывшим американским лидером, которое Лара Трамп выложила на своей странице в Facebook.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там датируются 6 января.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.